Duell mit Italien: Flick will mit "bestmöglicher Mannschaft" gewinnen

Fr, 03.06.2022, 15.55 Uhr

Hansi Flick möchte mit der DFB-Elf mit einem Sieg in Italien in die Nations League starten. Den Gegner kann der Bundestrainer allerdings nicht so genau einschätzen. Auf Experimente will Flick aber verzichten.