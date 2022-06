Nächstes Bayern-Basta zu Lewandowski: "Vertrag ist Vertrag!"

So, 05.06.2022, 10.13 Uhr

Mit deutlichen Worten hat Bayern-Präsident Herbert Hainer den wechselwilligen Robert Lewandowski zum Bleiben aufgefordert. "Vertrag ist Vertrag!", sagte Hainer in der Bild am Sonntag. Er hätte an Lewandowskis Stelle nicht den Weg an die Öffentlichkeit gewählt.