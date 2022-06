Heimspiel gegen England: Flick erwartet "großen Brocken"

Mo, 06.06.2022, 14.45 Uhr

Bundestrainer Hansi Flick erwartet beim Nations-League-Duell mit England in München ein schwieriges Spiel und will "das beste Ergebnis für uns erzielen". Eine Partie gegen die "Three Lions" aus der Vergangenheit ist ihm besonders in Erinnerung geblieben.