DFB-Duell mit England: Gündogans Chance, Müllers Meilenstein

Mo, 06.06.2022, 16.28 Uhr

Am 2. Spieltag der Nations League empfängt das DFB-Team in München den ewigen Rivalen England. Rückt Ilkay Gündogan in die Startelf und platzt endlich der Knoten bei Leroy Sane? Alles Wichtige zum Klassiker.