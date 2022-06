DFB-Team: Flick kann wieder auf Gnabry und Rüdiger setzen

Hansi Flick kann im vierten Nations-League-Spiel gegen den Europameister Italien am Dienstag (20.45 Uhr/ZDF) in Mönchengladbach wieder auf Serge Gnabry und Antonio Rüdiger zurückgreifen. Angreifer Gnabry (Bayern München) hat seine muskulären Probleme in der Wade auskuriert, Innenverteidiger Rüdiger, der zu Real Madrid wechselt, war in Ungarn (1:1) geschont worden.

Der Bundestrainer begnügte sich am Montagvormittag in Budapest vor dem Abflug nach Düsseldorf mit einem leichten Anschwitzen. „Am Dienstag zählt“s noch mal, da wollen wir alle Körner drin haben„, sagte Flick und berichtete: “Alle, die da sind, sind einsatzfähig.„ Marco Reus fehlt allerdings wegen eines Muskelfaserrisses.

Bundestrainer Hansi Flick hatte sich mehr erhofft

Flick hatte sich im Hinblick auf die WM im Winter in Katar erhofft, „dass wir schon weiter sind“. Dennoch sei das Trainerteam zufrieden mit der Entwicklung. Einige Erkenntnisse der ersten Spiele gegen Italien, England und Ungarn (alle 1:1) seien „sehr lehrreich“ gewesen.

Allerdings gelte: „Wir wollen Spiele gewinnen. Darum geht es.“ Über die Startelf werde er erst am Spieltag entscheiden. (sid)

