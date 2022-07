"Traumhaftes Gefühl": DFB-Campus offiziell eingeweiht

Do, 30.06.2022, 20.10 Uhr

Der DFB hat seinen Campus am Donnerstag offiziell eingeweiht. DFB-Präsident Bernd Neuendorf und DFB-Direktor Oliver Bierhoff schwärmen vom 150 Millionen Euro teuren Verbandssitz in Frankfurt und sehen in ihm den Grundstein für eine bessere und erfolgreiche Zukunft des deutschen Fußballs gelegt.