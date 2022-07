Offiziell: Galtier folgt auf Pochettino bei PSG

Di, 05.07.2022, 15.01 Uhr

Paris St. Germain startet den nächsten Angriff auf den Titel in der Champions League mit Trainer Christophe Galtier. Wie der Verein mitteilte, tritt der 55 Jahre alte Franzose die Nachfolge von Mauricio Pochettino an. Galtier wechselt von OGC Nizza an die Seine, zuvor hatte er OSC Lille überraschend zur Meisterschaft geführt.