Aus Liebe zum Fußball: Baumgart will notfalls in der Oberliga trainieren

Di, 12.07.2022, 09.33 Uhr

Für FC-Trainer Steffen Baumgart ist die Freude am Trainerjob keine Frage der Liga. "Ich möchte, so lange es geht, so hoch wie möglich Trainer sein", sagte der 50-Jährige im Interview mit dem Express: "Ich habe aber auch kein Problem damit, irgendwann mal wieder in der Oberliga zu trainieren."