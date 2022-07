Niederlande trotzt Ausfällen und hat Viertelfinale vor Augen

Do, 14.07.2022, 00.23 Uhr

Auch ohne Starstürmerin Vivianne Miedema haben die niederländischen Fußballerinnen bei der EM in England einen großen Schritt in Richtung Viertelfinale gemacht. Der Titelverteidiger besiegte Nachrücker Portugal in Leigh souverän mit 3:2 und hat das Weiterkommen dicht vor Augen.

