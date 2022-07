Mit Süle, Schlotterbeck und Co.: BVB in Bad Ragaz angekommen

Sa, 16.07.2022, 18.23 Uhr

Borussia Dortmund ist im Trainingslager in Bad Ragaz angekommen. Vor einer malerischen Kulisse absolvierte das Team um die Neuzugänge Nico Schlotterbeck, Niklas Süle und Co. die erste Einheit in der Schweiz. Auch die Verkaufskandidaten Manuel Akanji und Nico Schulz waren dabei.

