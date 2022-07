Nach Haller-Schock: BVB um Normalität bemüht

Di, 19.07.2022, 12.23 Uhr

Borussia Dortmund hat sich beim öffentlichen Training am Dienstag um etwas Normalität bemüht. Trainer Edin Terzic bat seine Spieler in Bad Ragaz in den Schweizer Bergen zum Auslaufen. Die Stimmung war getrübt - bei Neuzugang Haller war am Montag ein Hodentumor entdeckt worden.

