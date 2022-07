2:0 gegen Österreich: DFB-Frauen erreichen EM-Halbfinale

Fr, 22.07.2022, 00.23 Uhr

Die deutschen Fußballerinnen haben bei der EM in England das Halbfinale erreicht. Der achtmalige Europameister bezwang Österreich in London-Brentford mit 2:0 und kämpft nun am kommenden Mittwoch um den Einzug ins Endspiel am 31. Juli in Wembley.

