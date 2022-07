Trauerfeier im Volksparkstadion: Letzte Ehre für Uwe Seeler

Mi, 27.07.2022, 18.23 Uhr

Großer Abschied von Uwe Seeler in seinem "zweiten Wohnzimmer" Volksparkstadion: Die offizielle Trauerfeier für Hamburgs größtes Fußball-Idol wird am 10. August in der WM-Arena von 1974 und 2006 stattfinden.

