NFL-Investment: Hamilton erwirbt Anteile der Broncos

Di, 02.08.2022, 18.53 Uhr

Der siebenmalige Formel-1-Weltmeister Lewis Hamilton steckt Geld in den Football. Wie die Denver Broncos aus der US-Profiliga NFL am Dienstag mitteilten, hat der Brite Anteile an der Franchise erworben.

