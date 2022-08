Seitz gewinnt EM-Gold am Stufenbarren

So, 14.08.2022, 18.23 Uhr

Die deutsche Rekordmeisterin Elisabeth Seitz hat am Stufenbarren bei den European Championships in München die EM-Goldmedaille gewonnen. Ihre Vereinskollegin Kim Bui erreichte in ihrem allerletzten Wettkampf Platz fünf.

Video: Sport