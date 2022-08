Nagelsmann nach 7:0-Kantersieg: "Gibt immer Raum für Verbesserungen"

Mo, 22.08.2022, 10.53 Uhr

7:0 gegen Bochum, bester Saisonstart der Bundesliga-Geschichte: Die Bayern sind schon wieder in beängstigend starker Form, doch für Julian Nagelsmann gibt es "immer Raum für Verbesserungen". In der laufenden Saison wollen sich die Münchner vor allem "auf uns selbst konzentrieren", kündigte der FCB-Coach an. Klingt nach einem Durchmarsch ohne ernsthafte Konkurrenz.

