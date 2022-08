Auslosung Bayern in Champions League gegen Barcelona mit Lewandowski

Istanbul. Der FC Bayern München spielt in der Gruppenphase der Champions League gegen den FC Barcelona und seinen früheren Torjäger Robert Lewandowski sowie Inter Mailand und Viktoria Pilsen.

RB Leipzig spielt gegen Titelverteidiger Real Madrid, Schachtjor Donezk und Celtic Glasgow. Borussia Dortmund trifft in der Gruppenphase auf Manchester City, den FC Sevilla und den FC Kopenhagen. Bayer Leverkusen trifft auf den FC Porto, Atlético Madrid und den FC Brügge. Neuling Eintracht Frankfurt hat Tottenham Hotspur, Sporting Lissabon und Olympique Marseille zum Gegner. Das ergab die Auslosung der Europäischen Fußball-Union UEFA am Donnerstag in Istanbul.

