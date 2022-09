Deutsche Basketballer feiern zweiten Sieg bei der Heim-EM

Köln. Deutschlands Basketball-Nationalmannschaft hat auch das zweite Spiel bei der EM in Köln gewonnen: 92:82 gegen Bosnien-Herzegowina.

Deutschlands Daniel Theis (r.) in Aktion.

Mit dem nächsten Highlight in voller Hütte haben die deutschen Basketballer bei der Heim-EM auf dem Weg zur erträumten Medaille ihren Traumstart veredelt und einen Riesenschritt in Richtung Finalrunde gemacht. Die Mannschaft von Bundestrainer Gordon Herbert schlug in Köln Bosnien-Herzegowina dank einer starken zweiten Hälfte 92:82 (42:47), hatte aber lange weit mehr Schwierigkeiten als beim Auftaktsieg über Frankreich.

Schon am Sonntag (14.30 Uhr/MagentaSport) kann die Auswahl des Deutschen Basketball Bundes (DBB) gegen Litauen ihr Ticket für das Achtelfinale in Berlin buchen. Auch die aktuell erreichten zwei Siege könnten theoretisch schon reichen, vier von sechs Teams aus der „Todesgruppe“ B kommen weiter.

Unsere Eintracht - der Newsletter Eintracht Braunschweig ist Ihr Verein? Dann bestellen Sie hier unseren kostenlosen wöchentlichen Newsletter. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Nur eine Änderung in Anfangsformation

Dennis Schröder und Franz Wagner waren mit jeweils 18 Punkten die besten Werfer beim wichtigen Erfolg, der die Ausgangslage nach dem Coup gegen die Franzosen (76:63) weiter verbesserte. Um in der K.o.-Phase starken Gegnern wie Spanien oder der Türkei aus dem Weg zu gehen, ist allerdings eine gute Gruppenplatzierung wichtig. Herbert veränderte seine Startformation im Vergleich zum ersten Turnierspiel auf nur einer Position. Center Daniel Theis ersetzte Jonas Wohlfarth-Bottermann, Dennis Schröder, Franz Wagner, Nick Weiler-Babb und Johannes Voigtmann standen wie schon am Donnerstag beim Tip-off auf dem Parkett.

Nach der starken Defensivleistung gegen Frankreich hatte die deutsche Mannschaft diesmal ihre Probleme. Besonders NBA-Profi Jusuf Nurkic (Portland Trail Blazers) und Dzanan Musa waren kaum zu stoppen, häufig mussten Fouls her. Die Bosnier waren der erwartet unangenehme Gegner und provozierten immer wieder Ballverluste, nach einem Fehlstart ins zweite Viertel nahm Herbert früh eine Auszeit. Die Fehlerquote blieb zu hoch, trotz einiger schöner Aktionen - Theis und Schröder harmonierten teils prächtig - betrug der Rückstand zur Pause fünf Punkte. Dazu gingen Theis und Wagner mit jeweils drei Fouls belastet in die Kabine.

Kölner Arena erneut ausverkauft

„Pick“n'Roll-Defense war unser größtes Problem. Wir müssen die Pässe zumachen und tiefer in der Verteidigung stehen„, sagte Andreas Obst mit Blick auf die ausstehenden 20 Minuten bei MagentaSport. Und der Start in die zweite Hälfte lief perfekt. Voigtmann, dessen Wechsel von ZSKA Moskau zu Olimpia Mailand am Freitag bekannt geworden war, versenkte einen Dreier und glich mit einem Dunking aus. Schröder sorgte für die erste Führung (50:47) im Spiel.

In der erneut mit 18.017 Fans ausverkaufen Lanxess Arena drehten vor allem Wagner, Schröder und Obst jetzt auf, 70:58 hieß es vor dem Schlussviertel. Das DBB-Team hatte nun die komplette Kontrolle, setzte sich unter dem Jubel der Fans weiter ab und ließ überhaupt nichts mehr anbrennen.

Nach dem Wochenende mit zwei Spielen steht der zweite und letzte Ruhetag während der Vorrunde auf dem Programm. Danach geht es gegen Europameister Slowenien (Dienstag) und Underdog Ungarn (Mittwoch). Das DBB-Team träumt von der dritten EM-Medaille nach Gold 1993 und Silber 2005. (sid)

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de