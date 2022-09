US Open: Niemeier im Achtelfinale - Jetzt gegen Swiatek

So, 04.09.2022, 10.23 Uhr

Jule Niemeier setzt bei den US Open immer mehr zu einem Höhenflug an. Gegen die 19-jährige Chinesin Zheng Qinwen setzte sich die letzte verbliebene Deutsche in zwei Sätzen durch und steht bei ihrer ersten Teilnahme im Achtelfinale. Dort wartet allerdings die Weltranglistenerste Iga Swiatek.

