EL-Auftakt: Bundesliga-Tabellenführer voller Vorfreude

Mi., 07.09.2022, 16.53 Uhr

Die Stimmung beim SC Freiburg liegt vor dem Auftakt in die Europa League gegen Qarabag Agdam aus Aserbaidschan "zwischen Anspannung und Vorfreude", verrät Vincenzo Grifo. Der Bundesliga-Spitzenreiter will den Schwung aus der Liga mitnehmen, Trainer Christian Streich warnt in gewohnter Manier: "Da kommt eine Mannschaft, die jedes Jahr im Europapokal spielt."

