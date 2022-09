Neuer RB-Trainer Rose will in Leipzig "die Stimmung umkehren"

Do., 08.09.2022, 14.24 Uhr

RB-Trainer Marco Rose will mit Leipzig "wieder Ergebnisse holen" - und das im besten Fall schon im Duell mit Ex-Klub Borussia Dortmund am Samstag. RB-Geschäftsführer Oliver Mintzlaff sieht in Rose das fehlende Puzzleteil, das den Klub wieder auf Punktekurs bringen kann.

