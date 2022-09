DBB-Team im Achtelfinale: "Jetzt geht's aufs nächste Level"

Do., 08.09.2022, 20.24 Uhr

Die deutschen Basketballer sind umgezogen, für die Endrunde geht's für das Team von Gordon Herbert in die Hauptstadt. Nach der "sensationellen Stimmung" in Köln wollen die DBB-Riesen auch in Berlin die Fans hinter sich bringen. Mit Montenegro wartet im Achtelfinale gleich ein harter Gegner und ein "sehr physisches Spiel". Oder wie Herbert es sagt: "Wir waren in der Todesgruppe, und jetzt kommt die Todes-K.o.-Phase." Fraglich für das Spiel am Samstag ist Nick Weiler-Babb. Dennis Schröder hingegen ist ebenso wie Daniel Theis einsatzbereit.

