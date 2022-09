Schwere Krawalle verzögern Anpfiff: Fans von Köln und Nizza gehen aufeinander los

Do., 08.09.2022, 20.53 Uhr

Schlimme Szenen im Stadion: Heftige Krawalle haben den Conference-League-Auftakt des 1. FC Köln bei OGC Nizza überschattet. Anhänger der Bundesligisten waren auf die Tribüne der Heimfans vorgedrungen. Ein deutscher Fan befindet sich in äußerst kritischem Zustand, mehrere Anhänger beider Seiten wurden verletzt. Die UEFA verschob den Anpfiff auf 19.40 Uhr. FC-Kapitän Hector hatte anschließend an die Fans appelliert, zudem verurteilte der Verein die Krawalle via Twitter.

