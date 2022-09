Nagelsmann nach drittem Remis unzufrieden: "Viel zu viel Kontrolle"

Sa., 10.09.2022, 20.23 Uhr

Trainer Julian Nagelsmann ist nach dem dritten Remis des FC Bayern in Serie unzufrieden. "Wir hatten viel zu viel Kontrolle", sagte der Coach nach dem 2:2 (1:0) gegen den VfB Stuttgart: "Ich hätte mir mehr Power gewünscht". Bereits am Dienstag wartet in der Champions League der FC Barcelona mit Robert Lewandowski.

