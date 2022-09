Wunderkind am Ziel: Alcaraz gewinnt US Open und ist neue Nummer eins

Mo., 12.09.2022, 08.23 Uhr

Carlos Alcaraz ist am Ziel seiner Träume: Das spanische Ausnahmetalent hat die US Open gewonnen und springt als erster Teenager an die Spitze der Weltrangliste. Der 19-Jährige setzte sich in New York in vier Sätzen gegen den Norweger Casper Ruud durch und jubelte über den ganz besonderen Doppelschlag.

