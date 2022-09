Basketball-EM: Deutsches Viertelfinale bei RTL zu sehen

Berlin. Das EM-Viertelfinale der deutschen Basketballer gegen Griechenland ist an diesem Dienstag (20.30 Uhr) auch im Free-TV bei RTL zu sehen. Der Kölner Sender einigte sich laut Mitteilung mit dem Rechteinhaber Magentasport, der die Partie online überträgt, auf eine Sublizenzvereinbarung.

Die Übertragung der Partie in Berlin gegen den Mitfavoriten um NBA-Superstar Giannis Antetokounmpo beginnt um 20.15 Uhr.

«Die deutsche Mannschaft hat mit packenden Duellen eine spektakuläre Vorrunde bei ihrer Heim EM geboten und mit großem Teamgeist eine neue Euphorie um ihren Sport entfacht», wurde RTL-Geschäftsführer Stephan Schmitter zitiert. «Gegen Top-Favorit Griechenland kommt es nun zum Schlüssel-Moment des Turniers, bei dem ganz Deutschland hautnah im Free-TV dabei sein kann.»

Nach den ersten Spielen des Turniers hatte der Präsident des Deutschen Basketball Bundes, Ingo Weiss, die öffentlich-rechtlichen Sender ARD und ZDF dafür kritisiert, die deutschen Partien nicht live zu zeigen. Die Sender wiesen die Kritik zurück. Bislang wurden die deutschen Spiele einzig beim Internet-Sender Magentasport kostenfrei im Stream übertragen - die Telekom-Tochter hatte die TV-Rechte erworben und zeigt auch alle weiteren EM-Partien. ARD und ZDF zeigen Ausschnitte der Spiele in ihren Formaten wie am Sonntag in der «Sportschau».

«Ich freue mich sehr, dass RTL unser Viertelfinale live überträgt und damit einer breiten Öffentlichkeit die Gelegenheit gibt mit dabei zu sein», sagte Weiss. «Gleichzeitig geht mein Dank an unseren Medienpartner MagentaSport für die Ermöglichung dieser Übertragung. Basketball mit der Nationalmannschaft im frei empfangbaren Fernsehen zur besten Sendezeit: Das haben wir uns gewünscht und jetzt wünschen wir uns ein tolles Viertelfinale in der EuroBasket Arena in Berlin.»

