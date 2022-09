Nach Basketballkracher gegen Griechenland: So reagiert das Netz

Braunschweig. Was für ein Basketball-Viertelfinale! Bei der EM setzte sich Deutschland in einem unfassbaren Spiel gegen Griechenland durch. Die Reaktionen im Netz.

„Halbfinale!“, brüllte Deutschlands euphorischer Basketball-Anführer Dennis Schröder in den Katakomben, dann schlug er mehrere Male kräftig mit der Hand gegen die Wand. Das famose 107:96 gegen Mitfavorit Griechenland und den rausgeworfenen NBA-Superstar Giannis Antetokounmpo beschert dem EM-Gastgeber nicht nur das erste Halbfinale seit 17 Jahren, sondern lässt die Begeisterung in der Finalwoche weiter wachsen. „Das war ein besonderer Abend. Vielleicht der besonderste Basketball-Abend, den ich je erlebt habe“, sagte Dreierspezialist Andreas Obst.

Andreas Obst (Deutschland) jubelt nach einem Punktgewinn. Foto: Soeren Stache / dpa

Während das deutsche Team den Viertelfinal-Sieg vor 14.073 Fans in Berlin ausgelassen feierte, war der Abgang von Antetokounmpo symbolisch: Der Grieche musste nach zwei unsportlichen Fouls vorzeitig vom Feld, das starke deutsche Kollektiv hatte den erneut überragenden Star der Milwaukee Bucks erfolgreich entnervt. „Wir haben unseren Job getan. Das Team hat sehr, sehr gut performt, vor allem in der zweiten Halbzeit. Wir hatten das richtige Mindset, um rauszukommen und die Griechen zu stoppen“, sagte Schröder.

Deutschlands Basketball-Held Dirk Nowitzki sah auf den Rängen zu, wie seine Nachfolger auf seinen Spuren wandelten. In der Ära des inzwischen 44-Jährigen waren Halbfinals eher die Regel, man spielte bei der EM 2001, der WM 2002 und der EM 2005 in der Runde der letzten Vier. Seither vergingen 17 Jahre sportlicher Dürre. „Die Fans waren unglaublich, unfassbare Stimmung. Das gesamte Team, von der Bank bis zur Starting Five, was wir gebracht haben, ist unglaublich“, sagte Schröder. Der nach einer Knöchelverletzung zurückgekehrte Franz Wagner sagte, jetzt gehe „alles“.

Wir haben uns nach dem Basketball-Wahnsinn im Internet nach Reaktionen umgeschaut. Auch hier pure Begeisterung. Einige Statements.

Was für ein absolut krasses Spiel! Deutschland feuert Griechenland aus der Halle. Hab ich schon gesagt, dass Basketball geil ist? — KURO (@KungFuKuro) September 13, 2022

#BasketballEM Wer das Viertelfinale von Deutschland gegen Griechenland nicht geguckt hat, hat was verpasst. Gratulation an das deutsche Team zu dieser großartigen Leistung! — Jens Dennhardt 🌹 (@JensDennhardt) September 13, 2022

Deutschland rasiert Griechenland und geht ins Halbfinale…ganz starkes Ding Jungs! #EuroBasket — floriOVO (@FloriOVO) September 13, 2022

In einem Paralleluniversum gewinnt Deutschland gerade zweistellig gegen Griechenland.

Nee. Huch. — müeʒecganc (@EcGanc) September 13, 2022

Sensationelles Auftreten der deutschen Basketball-Nationalmannschaft bei dieser #Eurobasket2022



Deutschland 🇩🇪 vs Griechenland 🇬🇷 (31:27,57:61,83:71,107:96)



Unfucking.fassbar



Die Reise geht weiter

Glückwunsch @DBB_Basketball — Jürgen Dittrich (@JuergenDittrich) September 13, 2022

Deutschland hat Griechenland bei der Basketball-EM besiegt. Für Griechenland spielt einer der besten Spieler der Welt. Wow! Ich bin schwer begeistert! ☺️ — ra' SID tu' San'e' 🌻 (@racthebass) September 13, 2022

Deutschland gegen Griechenland war das beste Basketballspiel, was ich seit langem gesehen habe. Tolle Werbung für eine der besten Sportarten der Welt. ARD und ZDF werden sich in den Allerwertesten beißen, dass sie die Spiele nicht live übertragen. #BasketballEM @DBB_Basketball — Bananenflanke (@dirk_adam) September 13, 2022

