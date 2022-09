WM in Gefahr? Hernandez fehlt Bayern "mehrere Wochen"

Mi., 14.09.2022, 12.53 Uhr

ayern München hat den 2:0-Erfolg in der Champions League gegen den FC Barcelona teuer bezahlt: Abwehrchef Lucas Hernandez zog sich einen Muskelbündelriss im linken Adduktorenbereich zu und fällt mehrere Wochen aus. Dies teilte der Rekordmeister am Mittwoch mit.Entwarnung konnten die Bayern dagegen bei Benjamin Pavard und Dayot Upamecano geben. Beide Verteidiger werden "in den nächsten Tagen wieder ins Training einsteigen."

