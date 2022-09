DEL-Saisonstart: "Alle gehen auf Eisbären-Jagd"

Mi., 14.09.2022, 14.25 Uhr

Am Donnerstag ist es soweit: Die DEL startet in ihre 29. Saison. Zwei Jahre in Folge krönten sich die Eisbären Berlin zum Deutschen Meister. Ex-Nationalspieler und TV-Experte Christoph Ullmann sieht die Hauptstädter zwar auch dieses Jahr als Topfavorit, ist aber dennoch überzeugt davon, "dass jeder jeden schlagen kann".

