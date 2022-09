Schweizer Tennis-Star Roger Federer kündigt Karriereende an

Basel. Tennis-Superstar Roger Federer beendet seine Karriere. Der Laver Cup in London in der kommenden Woche werde sein letzter Einsatz auf der ATP-Tour, teilte der 41-Jährige am Donnerstag mit.

© dpa-infocom, dpa:220915-99-774498/3 (dpa)