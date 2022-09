Emotionale Achterbahnfahrt in Köln - Union verliert erneut

Fr., 16.09.2022, 00.23 Uhr

Köln jubelt, Union Berlin rätselt: Der FC übernimmt nach einem furiosen 4:2 (2:0) zuhause gegen Slovacko aus Tschechien die Tabellenführung in der Conference-League-Gruppe D. Eine Woche nach den Fanausschreitungen in Nizza war es in Köln ein friedliches Fußballfest mit vielen Toren und gewohnt toller Stimmung. Die Eisernen sind nach dem 0:1 (0:0) bei Sporting Braga weiterhin punkt- und torlos in der Europa League unterwegs.

Video: Sport