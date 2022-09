Trikot von Michael Jordan für zehn Millionen Dollar versteigert

Fr., 16.09.2022, 08.53 Uhr

Ein Trikot von Basketball-Legende Michael Jordan ist in New York für 10,1 Millionen Dollar (rund zehn Millionen Euro) versteigert worden. Das Trikot stellte bei der Auktion am Donnerstag damit einen neuen Rekord für ein Sportler-Sammlerstück auf, wie das Auktionshaus Sotheby's mitteilte.

