Neuendorf: Umsetzung der Menschenrechte in Katar "hakt"

Mo., 19.09.2022, 18.24 Uhr

DFB-Präsident Bernd Neuendorf hat auf einem Kongress zum Thema Menschenrechte das WM-Gastgeberland Katar kritisiert und die FIFA in die Pflicht genommen. Katar habe zwar einige Dinge zur Verbesserung der Menschenrechte verbessert, allerdings hake es noch in der Umsetzung. Noch deutlicher wurde der 61-Jährige in Richtung des Fußball-Weltverbands. Die FIFA müsse ihre eigenen Grundsätze ernst nehmen und danach auch leben.

