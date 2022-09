Spektakulärer Klassiker: DFB-Elf verspielt Prestigesieg

Mo., 26.09.2022, 22.53 Uhr

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft hat in ihrem letzten Härtetest vor der WM ein mögliches Erfolgserlebnis verpasst. Das Team von Bundestrainer Hansi Flick kam in einem spektakulären Klassiker in London trotz 2:0-Führung gegen England nur zu einem 3:3.

Video: Sport