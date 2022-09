Wenn Verstappen in Singapur erneut gewinnt, kann er die erfolgreiche Titelverteidigung bereits frühzeitig perfekt machen.

Formel 1 Verstappen im ersten Training in Singapur hinter Hamilton

Singapur. Formel-1-Weltmeister Max Verstappen hat sich im ersten Training vor dem Großen Preis von Singapur etwas überraschend Rekordchampion Lewis Hamilton geschlagen geben müssen.

Der niederländische Red-Bull-Fahrer lag an seinem 25. Geburtstag am Freitag 0,084 Sekunden hinter dem Mercedes-Star aus Großbritannien. Hinter Verstappen reihte sich auf dem engen Stadtkurs in Asien Charles Leclerc im Ferrari als Dritter ein. Sebastian Vettel fuhr im Aston Martin auf Platz elf, Mick Schumacher steuerte seinen Haas-Rennwagen auf Rang 18.

Wenn Verstappen am Sonntag (14.00 Uhr/Sky) erneut gewinnt, kann er die erfolgreiche Titelverteidigung bereits frühzeitig perfekt machen und zum zweiten Mal Weltmeister werden. Allerdings muss er Hauptkonkurrent Leclerc und auch seinen Stall-Rivalen Sergio Perez dazu auf Abstand halten. Vor dem 17. von 22 Saisonläufen führt Verstappen mit 116 Punkten vor Leclerc. Nach dem Grand Prix bräuchte er für die Entscheidung 138 Zähler Vorsprung. Ansonsten wird die Entscheidung auf die kommende Woche in Japan vertagt.

© dpa-infocom, dpa:220930-99-957720/2 (dpa)