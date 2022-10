Frauen-CL: Bayern gegen Barca - VfL mit machbarer Gruppe

Mo., 03.10.2022, 14.54 Uhr

Die Fußballerinnen des VfL Wolfsburg und von Bayern München haben in der Gruppenphase der Champions League machbare Aufgaben erwischt. Während auf die Münchnerinnen mit dem FC Barcelona zumindest ein Kracher wartet, umgingen die Wölfinnen bei der Auslosung am Montag in Nyon die ganz großen Namen. Die zwei jeweils besten der insgesamt vier Gruppen qualifizieren sich für das Viertelfinale.

