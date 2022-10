FCB "unter Druck": Sieg gegen Pilsen "extrem wichtig"

Mo., 03.10.2022, 18.24 Uhr

Bayern München bestreitet am Dienstag das dritte Gruppenspiel in der Champions League, FCB-Trainer Julian Nagelsmann warnt vor Gegner Viktoria Pilsen. Ein Sieg sei nicht nur in der CL "extrem wichtig", sondern auch für die Bundesliga, in der die Münchner aktuell "noch mehr unter Druck" stehen.

Video: Sport