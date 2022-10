Hertha-Coach Schwarz bleibt cool: Causa Windhorst "spielt keine Rolle"

Fr., 07.10.2022, 16.53 Uhr

Die Posse um Investor Lars Windhorst sorgt bei Hertha BSC mal wieder für Unruhe. Trainer Sandro Schwarz gibt jedoch unbeeindruckt und ist vor dem Spiel gegen den SC Freiburg überzeugt, dass die Störgeräusche seine Mannschaft nicht belasten. Die Berliner treffen am Sonntagnachmittag auf die formstarken Breisgauer, die am Donnerstagabend noch in der Europa League gegen Nantes im Einsatz waren.

