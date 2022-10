Sandro Wagner wird ZDF-Experte bei der WM in Katar

Mo., 10.10.2022, 20.24 Uhr

Der ehemalige Nationalspieler Sandro Wagner wird bei der WM-Endrunde in Katar als Experte für das ZDF tätig sein. Das Expertenteam vervollständigen die Rio-Weltmeister Per Mertesacker und Christoph Kramer sowie Frauen-Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg. Die Berichterstattung von der WM wird zentral aus der ZDF-Sendezentrale in Mainz gesteuert.

