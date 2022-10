Juve in der Krise: CL-Blamage, Straftraining und Verletzungen

Mi., 12.10.2022, 12.23 Uhr

Juventus Turin steckt tief in der Krise. Nach dem peinlichen 0:2 in der Champions League bei Maccabi Haifa hat Trainer Massimiliano Allegri ein Straftrainingslager angeordnet. Das CL-Aus droht und in der Liga versinkt der Rekordmeister immer mehr im Mittelmaß. Der Alten Dame könnten unruhige Wochen bevorstehen.

