NBA: Schröder verpasst wohl Saisonstart mit den Lakers

Sa., 15.10.2022, 12.23 Uhr

Die Los Angeles Lakers müssen zum Saisonstart in der NBA wohl auf Dennis Schröder verzichten. Wie ESPN berichtet, hindert den Kapitän der deutschen Nationalmannschaft eine Daumenverletzung an der rechten Hand an einem Einsatz bei Titelverteidiger Golden State Warriors in der Nacht zu Mittwoch.

