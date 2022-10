Kein Sieg zum Kovac-Geburtstag: Wölfe und Fohlen trennen sich 2:2

Sa., 15.10.2022, 18.24 Uhr

Kein Geschenk für Niko Kovac, wieder kein Auswärtssieg für Daniel Farke: Borussia Mönchengladbach wartet in der laufenden Bundesliga-Saison weiterhin auf den ersten Dreier in der Fremde. Auch beim VfL Wolfsburg kamen die Rheinländer über ein 2:2 (1:1) nicht hinaus. Aber auch die Gastgeber konnten am 51. Geburtstag ihres Trainers mit diesem Ergebnis nicht zufrieden sein.

Video: Sport