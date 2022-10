NFL: Brady verliert gegen Steelers - auch Packers sieglos

Mo., 17.10.2022, 08.24 Uhr

Football-Superstar Tom Brady hat in der NFL im sechsten Saisonspiel die dritte Niederlage hinnehmen müssen. Mit den Tampa Bay Buccaneers verlor der 45 Jahre alte Quarterback am Sonntag bei den zuvor vier Spiele sieglosen Pittsburgh Steelers mit 18:20. Dabei gelang dem siebenmaligen Super-Bowl-Sieger Brady erst im letzten Viertel ein Touchdown-Pass für elf Yards. Auch die Green Bay Packers erlebten einen rabenschwarzen Tag und unterlagen den New York Jets deutlich. Die Buffalo Bills und die noch ungeschlagenen Philadelphia Eagles konnten derweil Siege bejubeln.

Video: Sport