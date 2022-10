Klimakrise: Wintersport für Wagner "Täter und Opfer zugleich"

Do., 20.10.2022, 16.23 Uhr

Stefan Wagner von Sports for Future warnt in der Debatte um große Wintersportevents im Zuge des Klimawandels vor Schuldzuweisungen. "Es entsteht ein leichter Reflex, den Wintersport sehr stark in die Verantwortung zu ziehen", sagte der Gründer der Initiative dem SID am Donnerstag beim Spielmacher-Kongress in Köln.

Video: Sport