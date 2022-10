Kobel schwärmt von Haaland: "Eine riesige Qualität"

Mo., 24.10.2022, 14.53 Uhr

Wenn Borussia Dortmund am Dienstag auf Manchester City trifft kommt es auch zur Rückkehr von Stürmerstar Erling Haaland in den Signal Iduna Park. BVB-Keeper Gregor Kobel freut sich auf das Wiedersehen mit seinem ehemaligen Mitstreiter. Der Norweger verfüge über eine "riesige Qualität" und stelle eine "Challenge" für den Torhüter und seine Vorderleute dar. Trainer Edin Terzic möchte derweil im Vergleich zur 1:2-Hinspielniederlage einiges verändern, um Haaland, De Bruyne und Co. nach drei Pleiten in Folge endlich schlagen zu können.

