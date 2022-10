"Halte nichts von Rumrechnerei": Glasner will Sieg gegen Marseille

"Halte nichts von Rumrechnerei": Glasner will Sieg gegen Marseille

Di., 25.10.2022, 16.53 Uhr

Trainer Oliver Glasner von Eintracht Frankfurt verspürt vor den entscheidenden Duellen um das Weiterkommen in der Champions League keinen besonderen Druck. Die Mannschaft fühlt sich "bereit für diese Ausgangsposition", betonte der Österreicher vor dem Rückspiel am Mittwoch gegen Olympique Marseille. Mit zwei Siegen in den abschließenden beiden Partie kann die Eintracht ins Achtelfinale einziehen, verlieren die Hessen eines der beiden Spiele, ist das Weiterkommen nicht mehr möglich.

