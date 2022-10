BVB: Krebskranker Haller trainiert wieder - in Amsterdam

Mi., 26.10.2022, 14.24 Uhr

Der an Hodenkrebs erkrankte Torjäger Sebastien Haller ist zurück auf dem Trainingsplatz - allerdings nicht bei Borussia Dortmund, sondern bei seinem Ex-Klub Ajax Amsterdam. Während der Spielvorbereitung des niederländischen Rekordmeisters habe Haller am Dienstag auf einem Nebenplatz an seiner Fitness gearbeitet.

