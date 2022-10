Fischer zufrieden nach erstem EL-'Endspiel': "Ein verdienter Sieg"

Fr., 28.10.2022, 00.24 Uhr

Trainer Urs Fischer war nach dem denkbar knappen 1:0-Sieg von Union Berlin gegen Sporting Braga zufrieden, auch wenn sein Abend "nicht so ruhig" war, wie er mit einem Lachen verriet. Nach dem Erfolg im ersten von zwei 'Endspielen' in der Europa League haben die Eisernen nun alle Karten in der Hand, das Weiterkommen doch noch zu sichern. Dazu braucht es am finalen Spieltag aber einen Erfolg gegen Union Saint-Gilloise. Doch damit beschäftigt Fischer sich noch nicht, denn am Wochenende empfängt der Bundesliga-Tabellenführer zunächst Borussia Mönchengladbach.

Video: Sport