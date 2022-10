Zwei Wochen vor München-Gastspiel: Brady weiter in der Krise

Fr., 28.10.2022, 10.23 Uhr

Star-Quarterback Tom Brady befindet sich gut zwei Wochen vor dem NFL-Gastspiel in München weiter in der Krise. Der 45-Jährige verlor mit den Tampa Bay Buccaneers in der US-Profiliga mit 22:27 gegen die Baltimore Ravens und kassierte erstmals seit 2002 drei Niederlagen in Serie. Die Play-offs geraten für die Bucs schon früh außer Reichweite.

