Nagelsmann hochzufrieden nach 6:2-Sieg: "Außergewöhnlich"

Sa., 29.10.2022, 20.23 Uhr

Trainer Julian Nagelsmann war nach dem 6:2-Sieg seiner Bayern gegen den FSV Mainz 05 hochzufrieden und lobte seine Mannschaft in höchsten Tönen. "Es ist außergewöhnlich gerade", sagte der Coach des Rekordmeisters und schaute dabei auch auf die überzeugenden Auftritten zuletzt. Durch den Sieg übernehmen die Münchner zumindest für eine Nacht wieder die Tabellenführung. Union Berlin kann diese am Sonntag mit einem Sieg gegen Borussia Mönchengladbach aber zurückerobern. Gegner-Trainer Bo Svensson war dagegen mit der Leistung seiner Mainzer überhaupt nicht zufrieden: "So kenne ich die Mannschaft nicht", sagte der sichtlich angefressene Däne.

